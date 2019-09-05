中国外交部：中方高度重视托卡耶夫总统首次对华进行国事访问

哈通社/努尔-苏丹/9月5日 —— 中国外交部新闻发言人耿爽5日在例行记者会上表示，中方高度重视哈萨克斯坦总统托卡耶夫首次对中国进行国事访问。

耿爽在回答记者提问时说：«中哈互为友好邻邦和全面战略伙伴，两国关系保持高水平运行。中方高度重视托卡耶夫总统首次对中国进行国事访问。访问期间，习近平主席将同托卡耶夫总统举行会谈，出席签字仪式和欢迎宴会等。李克强总理、栗战书委员长等中国领导人也将分别同托卡耶夫总统会见。根据惯例，两国元首将签署并发表重要政治文件，对中哈关系作出全面总结和规划部署，赋予新时期中哈关系新的定位和内涵。访问期间，两国相关部门还将签署一系列重要合作文件，举行经贸、人文等配套活动。中方期待托卡耶夫总统此访将取得丰硕成果，为中哈全面战略伙伴关系发展注入新动力，推动共建«一带一路»合作取得新成果，更好造福两国人民。»

此外，有记者提问中方对哈萨克斯坦总统托卡耶夫发表的国情咨文有何评论时耿爽回答说：«萨克斯坦总统托卡耶夫发表年度国情咨文，强调保持哈萨克斯坦政策的延续性，围绕稳步推进改革、促进经济发展、改善民生福祉提出新目标，作出新规划。这符合哈国家发展实际和哈民众期望，中方予以积极评价。作为友好邻邦和全面战略伙伴，中方乐见并祝愿哈萨克斯坦国家建设事业不断取得新成就。»