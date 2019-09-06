外长阿塔穆库洛夫会见两国驻哈新任大使

哈通社/努尔-苏丹/9月6日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外长贝布特•阿塔穆库洛夫日前会见两国驻哈新任大使。

消息称，外长会见津巴布韦驻哈大使迈克•桑格和黑山驻哈大使拉米兹•巴希奇。

会谈上，阿塔穆库洛夫向大使们介绍了我国的政治和经济改革，以及哈萨克斯坦外交政策的优先事项。两国大使表示有兴趣发展与我国的政治对话以及在经贸、文化和人道主义领域合作关系。

黑山大使巴希奇表示将尽一切努力发展与我国在旅游业在内的各领域间友好合作关系。

双方就明年举行政治磋商会议达成协议，以扩大双边合作的法律框架。

同时，巴希奇就哈方邀请该国代表参加于今年9月23-24日在首都努尔-苏丹举行的主题为《大欧亚：对话、新任、伙伴关系》的欧亚国家议会议长第四次会议表示感谢，并证实了黑山议会议长伊万·布莱诺维奇将出席会议。

在与津巴布韦大使的会谈中，双方就今年1月该国总统埃默森·姆南加古瓦对努尔-苏丹进行的正式访问成果进行讨论。同时双方就进一步加强双边合作，特别是经贸和投资合作等问题展开讨论。

最后，阿塔穆库洛夫祝愿两位新任大使工作顺利，并表示希望双边的友好关系将迈向新的发展水平。

【编译：达娜】