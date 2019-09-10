政府总理会见欧洲复兴开发银行董事会成员

哈通社/努尔-苏丹/9月10日—据政府总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明日前会见欧洲复兴开发银行董事会成员。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦境内的联合投资项目的现状和前景等问题进行讨论。

总理指出，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和国家元首托卡耶夫均强调过包括与欧洲复兴银行在内的国际金融机构合作的重要性

据悉，在过去的27年里，欧洲复兴银行在哈萨克斯坦共实施了总额超90亿美元的260个项目，其中包括2018-2019年期间实施的43个项目。

«哈萨克斯坦正致力于建立私营部门的可持续经济增长模式。今年前八个月，我国国内生产总值（GDP）增长率为4.3%，我们的战略目标是实现GDP的5％的年增长率。在此方面，首先需要将投资额从2018年的240亿美元增至2025年的340亿美元。»马明说。

同时，总理邀请欧洲复兴开发银行董事会成员积极参与哈萨克斯坦能源、绿色经济、住房、中小企业、运输、金融、基础设施建设等领域的项目的实施。

此外，马明还强调了进一步深化合作实施哈萨克斯坦最大的公私合作项目—«大阿拉木图»外环公路建造工程的重要性。他指出，该项目不仅将提高哈萨克斯坦的过境潜力，还将改善阿拉木图地区的环境状况。

会谈期间，政府首脑还就我国在改善投资环境、经济和公民福利方面的主要战略方向进行了介绍，并回到了欧洲复兴开发银行人员提出的相关问题。

【编译：达娜】