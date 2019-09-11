阿斯塔纳媒体周在努尔-苏丹开幕

哈通社/努尔-苏丹/9月11日—第三届阿斯塔纳媒体周（Astana Media Week）大会11日在首都努尔-苏丹开幕。

新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫发表讲话宣布了活动的正式开幕。

活动第一天，与会者将就系列产品的开发和生产、税收优惠、电影租赁条款和内容、电影产品的创意水平及其对赞助商的吸引力等主题进行讨论。

此外，活动第二天将举行以«ADTribune –亚洲广告之声»为主题的广告会议，与会者将就现阶段广告行业的趋势和面临的挑战等问题展开讨论。

而活动第三天，与会者将就媒体内容的发展趋势，包括新媒体模式如何改变产品内容、数字媒体监控，以及«说哈萨克语的Youtube»等方向交换意见。

值得一提的是，Star Media电影公司副总裁尼基塔·特林金、中国著名演员姜武、波兰导演达利乌什·雅布伦斯基、印度国家电影发展公司代表迪皮里·查乌拉等外宾将出席媒体周，并发表演讲。

阿斯塔纳媒体周由哈萨克斯坦新闻和社会发展部与哈萨克媒体中心公司联合举办，其主要目的为推动我国媒体行业的发展和促进区域业务关系。

【编译：达娜】