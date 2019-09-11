阿巴耶夫：阿斯塔纳媒体周是一个开放的对话平台

哈通社/努尔-苏丹/9月11日 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然·阿巴耶夫11日主持了阿斯塔纳媒体周（Astana Media Week）的开幕仪式。

部长在开幕式上的讲话中表示，相信阿斯塔纳媒体周活动作为中亚地区独有的特殊平台，将为媒体行业的发展带来巨大而突出的贡献。

«传媒领域在向人民传递事关国家利益的重要信息，促进与时俱进的良好社会舆论分为等方面有着行使着重要的职能。我国媒体当前肩负着巨大的责任，即令人民凝聚在一起，共同实现由首任总统提出，现任总统大力支持并持续推动的政治经济和精神文明复兴改革。»达吾然·阿巴耶夫说。

部长在讲话中还表示，阿斯塔纳媒体周是一个开放的对话平台，它将为媒体行业的从业者提供一个交流、对话、学习、借鉴的计划，努力促进传媒领域经验知识的交汇和思想的传播。

«希望通过这样的形式，令国家媒体产业能实现为了共同的利益而协同发展的最终目的。»他说。

阿巴耶夫在讲话中称，新闻和社会发展部将积极支持这一方向上的努力。

部长还在讲话中指出，随着新闻传播形式的根本性改变，传媒领域正在经历着巨大而变化。移动终端已经逐渐成为了信息传递的主要载体，从而对传统的电视和纸媒形成了压力。

«应该指出的是，由于庞大且不可靠的官僚机制，导致国家无法对这些变化做出及时的应对。因此，对我们、对于政府机构而言，传媒人士的专业精神和意见对应对目前的变化非常重要。»他说。

中亚最大的媒体交流盛会——阿斯塔纳媒体周11日在首都媒体中心开幕。活动首日，将举行有关系列产品开发和发布，以及电影产品创意和对市场的吸引力等有关的讨论会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】