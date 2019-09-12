美国苹果公司市值再次突破万亿美元

哈通社/努尔-苏丹/9月12日 —— 据新京报消息，9月12日，美股收盘时，苹果公司当日涨幅为3.18%，收盘价为223.59美元/股，该公司市值重返万亿美元，为10104亿美元，是其第四次突破该关口。

据报道，前一交易日，苹果举办了秋季新品发布会，该公司发布了三款iPhone 11系列智能手机，新版本Apple Watch，全线更新iPad产品，以及一系列低价的订阅服务。这导致苹果股价一度上涨。在本交易日内，苹果开盘后两个小时左右，即突破万亿美元市值。

本交易日内，市场预期欧洲央行和美联储将放松货币政策，在9月份降息。这导致美股三大股指均收涨，其中标普500指数收复3000点关口，道琼斯指数收复27000点关口。美国大型科技股集体收涨，高通、英特尔、Facebook、谷歌涨幅均超过1%。

这不是苹果第一次市值突破万亿美元。2018年8月，该公司首次突破万亿美元市值。但是由于iPhone在中国市场的销售业绩令人失望，该公司2018年12月和2019年1月期间，股价连续下跌。苹果还回购数百万自有股票，提高了万亿美元市值所需要的股价门槛。

苹果并非是唯一一家市值达到万亿美元的科技公司。目前，微软市值高于苹果，前者市值为10393亿美元。