白俄罗斯与中国加强军事技术领域合作

哈通社/努尔-苏丹/9月16日 – 白俄罗斯国家军事工业委员会评价称，白俄罗斯与中国在军事技术领域合作上找到了双边互利的最佳模式。

据白俄罗斯通讯社报道，白俄罗斯与中国双边武器和军事装备合作协调委员会9月11~13日在白俄罗斯首都明斯克举行。

委员会白方主席、白俄罗斯国家军工委员会主席罗曼•戈洛夫琴科在会议上指出，白俄罗斯与中国之间在长期的相互合作和交流中逐步建立了特殊的战略性关系，特别是在军事技术领域，双方基于两国共同的利益实现了最佳的合作模式。

委员会中方主席、中国中央军事委员会装备发展部副部长刘胜对两国军事技术合作的成果进行了全面、实质性的分析，并高度评价了两国在这一领域取得的成就。他强调指出，军事技术合作是白中两国战略伙伴关系的重要部分，具有强大的政治基础，并在互利互信的原则基础上得到了很好的发展。他表示，两国军工体系各有优势，相互补充，具有良好的发展前景。

白通社报道称，此次会议期间双方就谢套委员会2018年6月在北京达成的相关协议的执行情况进行了讨论，并签署了一些双边合作性商业文件。

【编辑：木合塔尔·木拉提】