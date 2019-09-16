哈萨克斯坦与拉脱维亚双边贸易额大幅增长

哈通社/里加/9月16日—据趋势通讯社报道，2018年，哈萨克斯坦和拉脱维亚之间的双边贸易额超1.1亿欧元。

据拉脱维亚外交部消息称，哈萨克斯坦是拉脱维亚在中亚地区的重要贸易伙伴。良好的政治互动有利于建立经贸往来，并促进经济合作全面的发展。两国之间的地理优势和生产合作始发站伙伴关系的关键。

据其称，哈萨克斯坦拥有发达的基础设施和与中国以及中亚其他国家之间的友好联系。在此方面，拉脱维亚还能够帮助哈萨克斯坦扩大其北欧市场。

目前，两国正寻求通过未开发的合作潜力来增加现有的双边额并加强经济伙伴关系。2018年，哈拉双边贸易额超过1.1亿欧元，同比增长36%，而2019年上半年也出现了同样的积极态势。

据悉，哈萨克斯坦主要向拉脱维亚出口农产食品，并从该国进口化工产品、机械和电气设备等。

哈萨克斯坦在拉脱维亚的外国投资者中排名第21，与波兰、意大利和爱尔兰相当。目前，该国境内共有130家哈资企业正在运营。

拉方外交部称，哈萨克斯坦与拉脱维亚努力在农业、房地产、运输和物流、医药等领域开展有效合作，并建立合资企业。

【编译：达娜】