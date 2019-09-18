纳扎尔巴耶娃：打击恐怖主义问题仍保留在议程中

哈通社/努尔-苏丹/9月18日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界和传统宗教领袖大会秘书长达丽哈•纳扎尔巴耶娃18日在努尔-苏丹举行的世界和传统宗教领袖大会第十八次秘书处会议期间指出，打击极端主义、恐怖主义及其他形式的暴力问题仍保留在议程中。

纳扎尔巴耶娃指出，不法分子披着宗教外衣进行的罪恶活动导致了全人类精神和信仰危机的爆发，而哈萨克斯坦也正是在这一时期举行了第一届世界和传统宗教领袖大会。从发生到现在，打击极端主义、恐怖主义及其他形式的暴力问题仍保留在各国政府的议程中。

«但可以肯定的是，这种恐怖暴力行为无法社会分裂，相反，它将团结全世界人类，促进全球和平与安全合作。我认为，世界和传统宗教领袖大会为全球和平进程，在促进相互尊重、相互宽容的宗教间对话方面作出了宝贵贡献。»纳扎尔巴耶娃说。

纳扎尔巴耶娃指出，于2015年6月举行的大会期间通过的宣言强调了«呼吁各方停止武装冲突，发起维和行动，保护平民并通过对话和和平方式解决一切争端»原则，并强调，现今也应当时常回顾和思考这些原则。

【编译：达娜】