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    20:06, 18 9月 2019 | GMT +6

    总统任命政府副总理

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    哈通社/努尔-苏丹/9月18日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统18日签署命令，任命罗曼·斯卡利亚尔为政府副总理。

    罗曼·瓦西列维奇·斯卡利亚尔于1971年出生在巴甫洛达尔市，曾毕业于莫斯科现代商业学院、哈萨克司法和国际关系学院。

    1989-2002年 埃基巴斯图兹煤炭自动化行业专家、私营公司员工；

    2002-2003年 任巴甫洛达尔州财政厅部门主任；

    2003-2005年 任巴甫洛达尔市公共采购管理局局长、巴甫洛达尔市副市长；

    2005-2006年 任巴甫洛达尔市政府办公厅主任兼副市长；

    2006-2007年 任阿斯塔纳市政府基础设施发展部门主任；

    2007-2008年 任阿斯塔纳市政府能源和公共服务部门主任；

    2008-2010年 任巴甫洛达尔州副州长；

    2010-2011年 任巴甫洛达尔州第一副州长；

    2011-2013年 任交通和通讯部副部长；

    2014-2016年 任哈萨克斯坦铁路股份公司副总裁；

    2016-2017年 任第六届议会议员；

    2017-2019年 任投资和发展部第一副部长；

    2019年2月起出任工业和基础设施发展部部长。

    【编译：小穆】

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    哈萨克斯坦 总统 黄金储备
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