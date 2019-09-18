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    20:17, 18 9月 2019 | GMT +6

    阿塔姆库洛夫出任工业和基础设施发展部长

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    哈通社/努尔-苏丹/9月18日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统18日签署命令，任命贝布特·阿塔姆库洛夫为工业和基础设施发展部部长。

    贝布特·巴克尔吾勒·阿塔穆库洛夫于1964年出生在阿拉木图州，曾毕业于列宁哈萨克理工学院和圣彼得堡国立经济金融大学。

    1985-1986年 在诺里尔斯克采矿和冶金综合体担任钢铁熔炼工；

    1986-1991年 历任奇姆肯特铅冶炼厂熔炼工、技工、工程师等职务；

    1991-2006年 在多家私营企业任职；

    2006-2007年 任哈萨克斯坦驻俄罗斯大使顾问；

    2007-2008年 任哈萨克斯坦驻伊朗大使顾问；

    2008-2010年 任哈萨克斯坦驻德国法兰克福领事馆领事；

    2010-2012年 历任哈萨克斯坦驻马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾等国特命全权大使；

    2012-2014年 任哈萨克斯坦工业和新技术部行政秘书；

    2014-2015年 任哈萨克斯坦投资和发展部行政秘书；

    2015-2016年 任南哈州州长；

    2016-2018年 任国防和航空航天工业部部长；

    2018年12月起出任外交部部长。

    【编译：小穆】

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    哈萨克斯坦 黄金储备
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