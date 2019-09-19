哈萨克斯坦将向中国增加铀矿供应

哈通社/努尔-苏丹/9月19日 -- 据哈萨克斯坦能源部消息，由能源部部长哈纳特·波兹姆巴耶夫率领的哈萨克斯坦代表团出席了2019年9月16~20日期间在奥地利维也纳举行的第63届国际原子能机构大会。

大会框架下，能源部长与俄罗斯、中国、印度、匈牙利等国代表举行了一系列会晤。

在同俄罗斯国家原子能公司Rosatom代表举行的会晤期间，双方就«兆吨换兆瓦»计划的实施，以及2018~2020年哈萨克斯坦铀生产减产措施的成果等进行了讨论，这一措施对铀的国际市场价格稳定产生了积极影响。目前，哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Kazatomprom）计划将哈萨克斯坦国内所有合资企业减少20%。

在同中国国家原子能机构主任张克俭的会谈中，哈纳特·波兹姆巴耶夫强调指出，哈萨克斯坦与中国在核能领域已有多年的合作经验。他表示，两国的企业目前正在就对华出口核燃料组件，以及在哈萨克斯坦建设一座为中国核电站提供核燃料的工厂开展联合工作。能源部长对中方提出的，为保证中国核能需要而增加购买哈萨克斯坦核燃料产品的建议表示了支持。双方就哈萨克斯坦原子能工业公司对中国增供铀矿，以及自2020年起向中国供应核燃料组件等问题进行了讨论。双方还就提升联合工作组负责人级别至副部长级达成协议。

部长在大会框架下会见了印度原子能委员会代表。波兹姆巴耶夫强调指出，基于哈萨克斯坦与印度在原子能领域长期和富有成果的战略合作关系，哈方愿意同印度原子能部签署新的铀矿供应合同。双方就进一步加强在原子能领域的合作达成了共识。

能源部部长还同匈牙利外交部部长举行了会晤。双方就MOL GROUP公司（匈牙利国有资产占较大比重的石油天然气企业）在哈经营情况及未来投资计划进行了讨论。近10年来，MOL GROUP公司在哈投资超过2亿美元，使其成为了哈匈两国经贸合作中的重要参与者，并得到了匈牙利政府的大力支持。双方在会晤中就MOL GROUP公司与哈萨克斯坦国家石油天然气公司，以及两国政府间合作的未来前景等进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】