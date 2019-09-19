“努尔-苏丹” 厅新牌揭幕仪式在上合组织秘书处隆重举行

哈通社/努尔-苏丹/9月19日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，上合组织秘书处17日隆重举行了 «努尔-苏丹» 厅新牌揭幕仪式。

哈萨克斯坦驻华特命全权大使努雷舍夫、上合组织秘书长诺罗夫、上合组织成员国国家协调员、常驻代表、外交使团官员和秘书处出席了此次活动。

努雷舍夫大使向大家讲述了哈萨克斯坦国内政治事件，强调了哈萨克斯坦共和国首任总统—民族领袖纳扎尔巴耶夫在成立«上海五国»及其在上海合作组织机构化方面的重要作用。

大使还简要介绍了哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫于2019年9月10日至12日对中国进行国事访问的成果。

上合组织秘书长诺罗夫说道：“这几年来在这个会议厅我们与大家一起，作为遵循上海精神的大家庭为本组织的繁荣共同实施了概念性解决方案。”

“我相信，未来在努尔-苏丹会议厅举行的会见将有助于促进上海合作组织的合作和长期发展。”诺罗夫强调。

年

3

月，首个国家风格的会议厅

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阿斯塔纳

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厅在上海合作组织秘书处开幕。面积超过

60

平方米。中心是三米镀金的天窗型穹顶。会议厅四周侧部上装饰哈萨克特色花纹，吊顶上装饰民族图案装饰。墙壁、天花板和门上饰有金黄色的雕塑装饰。窗帘，时尚的嵌条彩绘玻璃窗与整体色彩设计交相呼应。会议厅的地板上铺着羊毛地毯，色彩缤纷，饰有游牧文化的象征。

据悉，2015