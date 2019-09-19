吉尔吉斯斯坦边防局局长通报吉塔边境冲突原因

哈通社/努尔-苏丹/9月19日 —— 据卡巴尔通讯社报道，吉尔吉斯斯坦国家边防总局局长乌拉尔别克·沙尔舍耶夫近日就此前吉塔边境冲突原因进行通报。

在新闻发布会上，沙尔舍耶夫指出，目前已进行了为期两天的各级谈判，其中包括吉塔总理级谈判。“我们成功达成共识，以使边境局势能够重新回到没有进行任何建筑作业的初始状态。此外，我们也为加强边界保护投入了补充力量和资金，并成功组织了吉尔吉斯斯坦巴特肯州和塔吉克斯坦索格德州内务部的联合巡逻。”沙尔舍耶夫说。此外，沙尔舍耶夫还指出，此次冲突的导火索是塔方在边界未明确地段进行施工工作。随后吉方作为回应也开始在争议地区进行建筑作业。“但我们双方都已解决了这些问题，目前双方各自的施工工作都已停止。如果未来有什么措施，那也将由双方共同来实施。”沙尔舍耶夫补充到。此外，沙尔舍耶夫表示，为了加强两国人民之间的友谊，两国决定组织一系列的文化和体育活动。9月16日，吉塔边境地区发生武装冲突事件，塔吉克斯坦方面首先开枪。事件造成一名吉尔吉斯斯坦军人遇难，7名军人和6名平民不同程度受伤。