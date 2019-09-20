联合国：母婴安全有所改善但仍需努力

哈通社/努尔-苏丹/9月20日 -- 据联合国新闻，世界卫生组织与联合国儿童基金会今天共同呼吁国际社会为每一个人提供更加优质的医疗服务，并就进一步改善母婴安全提出相关建议，其中包括确保助产士在接生过程中做好手部清洁，以及延长女童接受教育的时间以减少青少年怀孕等。

尽管与2000年相比，各国在提高产妇和新生儿存活率方面已经取得了«难以置信的成功»，但全球每年仍有280万孕妇和新生儿死亡，相当于每11秒就有一名孕妇或婴儿丧命，且大部分死亡事件原本都可避免。

可持续发展目标第三项提出，到2030年，将全球孕产妇每10万例活产的死亡率降至70人以下，消除新生儿和5岁以下儿童的可预防的死亡，力争将新生儿每1000例活产的死亡率至少降至12例，5岁以下儿童每1000例活产的死亡率至少降至25例。世卫组织和儿基会提醒，«假如目前的趋势持续下去，世界将无法按时完成上述目标，到2030年，全球仍将目睹100多万例可预防的母婴死亡。»世卫组织表示，2018年，全球已有121个国家成功消除了5岁以下儿童的可预防的死亡，而在尚未达成目标的74个国家中，有53个国家急需采取措施取得进展。