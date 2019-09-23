马吉利斯议长会见摩尔多瓦和阿富汗代表团

哈通社/努尔-苏丹/9月22日 – 据马吉利斯新闻处消息，马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林会见了以兹内达·格雷卡尼为团长的摩尔多瓦国代表团。

摩尔多瓦代表团将于9月24日出席在努尔-苏丹举行欧亚国家议会议长第四次会议。

双方就两国共同关心的主要问题，包括议会间合作等进行了讨论。

尼格马图林表示，哈摩两国之间在政治对话、经贸和人文领域的合作关系正在蓬勃发展。

双方均强调了议会间合作在加强两国关系中的重要作用。

摩尔多瓦议会议长表示，愿意通过团体合作和专门委员会加强与哈萨克斯坦的议会关系。

尼格马图林指出与各国议会，独联体，欧安组织和其他国际议会组织积极合作的必要性。

在会谈结束时，格雷卡尼对哈萨克斯坦议长邀请其出席本次欧亚议长会议表示感谢。

尼格马图林当天还会见了阿富汗议会主席沃雷斯·吉尔加·米尔·拉赫曼·拉曼尼。

阿富汗代表团也将出席在首都举行的欧亚议会议长第四次会议。

尼格马图林在会谈中指出，阿富汗伊斯兰共和国是哈萨克斯坦在中亚的重要政治伙伴。

哈萨克斯坦将继续通过国际社会组织向阿富汗提供经济、技术和人道主义援助，以稳定该国的局势。

米尔·拉赫曼·拉哈曼尼在发言中就哈萨克斯坦为阿富汗提供的一系列援助表示感谢，特别是哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫发起的科学教育项目。

双方在会谈中表示，由65个国家代表参加的欧亚议长会议将使所有参加国都能进行更有效有益的意见交流。

【编译：阿依波塔】