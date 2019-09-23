马吉利斯议长会见斯洛伐克国民议会议长

哈通社/努尔-苏丹/9月23日--据马吉利斯（议会下院）新闻消息，议长努尔兰·尼格马图林23日同斯洛伐克国民议会议长安徳雷·丹科举行会谈。

会谈期间，尼格马图林感谢丹科前来努尔-苏丹参加第四届欧亚国家议长，并表示这为促进两国多边合作关系提供了新动力。

他指出，两国在政治对话、经贸、文化和人道主义领域合作关系日渐增强，在此方面，哈萨克斯坦近期在斯洛伐克开设的大使馆再次证明了两国之间的良好互动。

在谈到国际议程时，马吉利斯议长强调了斯洛伐克今年作为欧洲安全与合作组织（OSCE）轮值主席国方面的重要性。

同时，尼格马图林还指出，作为欧洲和亚洲之间的«联系桥梁»，哈萨克斯坦正努力充分利用优先领域合作的所有潜能，在此方面，议长提到了哈萨克斯坦在工业、创新、可再生能源领域中实施的联合项目。此外，尼格马图林还提到了在阿斯塔纳枢纽国际IT初创科技园和绿色技术和投资项目国际发展中心框架内开展双边合作的可能性。

丹科表示，哈斯两国具有巨大的合作潜力，斯洛伐克方面有兴趣进一步加深包括议会间在内的双边合作关系。对此，尼格马图林强调了两国议会间合作小组和委员会的重要性。

最后，丹科就哈方对其的邀请表示感谢，并表示相信此次论坛将为所有参与国间的有效互动提供了广泛机会。

【编译：达娜】