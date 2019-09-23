联合国报告：气候变化速度及严重程度均超过预期

哈通社/努尔-苏丹/9月23日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织22日发布一份由权威气候科学家所共同撰写的报告指出，近年来，海平面上升、全球变暖、冰盖融化和碳排放的速度正在加快，各国领导人必须在即将于明天召开的联合国气候峰会上迅速采取行动。

这份将于明天在气候行动峰会上进行提交的科学报告详细描绘了地球气候的现状，以及主要温室气体的排放情况和浓度变化趋势，强调国际社会此前共同商定的气候行动目标与当前的全球实际之间仍然存在明显差距，且这一差距还在不断扩大。

报告指出，2015-2019年，全球平均气温较工业化前时代升高了1.1°C，与2011-2015年间相比升高了0.2°C，这一升温所带来的气候影响包括冰盖融化、海平面上升，以及极端天气事件频发等。2015-2019年很可能将成为人类有记录以来最热的五年。

报告指出，科学界正在越来越清楚地认识到，气候变化的进度和严重程度远远超过十年前的预测和评估，全球正面临关键的气候临界点。

大范围、长时间的热浪，前所未有的森林火灾，以及热带气旋、洪水和干旱等极端气候事件对社会经济发展和自然环境造成严重影响。此外，随着气候变化不断加剧，城市在高温热浪面前正显得越发脆弱。只有在经济社会领域开展大规模转型，并在能源等关键行业实施限制碳排放的措施，才能避免进一步升温所带来的不可逆转的危险后果。

报告强调，“只有立即采取全方位的措施，在各个经济领域实施深入‘去碳化’，加大对生物多样性，以及能够吸收碳排放的自然生态系统的保护，同时进一步支持从大气中移除二氧化碳的相关技术手段，才能帮助国际社会实现《巴黎协定》中所设立的目标。”

作为气候行动峰会科学顾问小组的联席组长，世界气象组织秘书长塔拉斯与印度能源与资源研究所副所长斯里瓦斯塔瓦 （Leena Srivastava）表示，«报告中所包含的科学数据和结论代表了气候变化领域最新的权威信息，强调国际社会必须立即采取切实有效的行动，以避免气候变化所带来的最为严重的后果。»

此外，报告还指出，“必须制定缓和气候变化影响的战略，并加大气候适应及风险管理工作的规模。鉴于当前气候变化的速度及其影响的严重程度，上述两项工作必须紧密结合，仅靠其中任何一项都是不够的”，并就如何适应并缓和气候变化影响列出了具体建议。



