参议院议长会见斯洛伐克国民议会议长

哈通社/努尔-苏丹/9月24日—据哈萨克斯坦参议院（议会上院）新闻消息，议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃23日会见斯洛伐克国民议会议长安徳雷·丹科。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦和斯洛伐克之间的双边合作关系进行讨论。双方强调，有必要增进两国关系，并提高议会间合作有效性。

纳扎尔巴耶娃指出，哈萨克斯坦非常重视同欧安组织之间的合作关系，并表示哈萨克斯坦愿意支持和协助斯洛伐克作为该组织轮值主席国期间的优先事项。

纳扎尔巴耶娃还强调了扩大两国经贸合作的重要性。她指出，哈萨克斯坦对斯洛伐克的工程技术表示兴趣，并提到斯洛伐克企业可利用欧安组织扩大该国潜力。

此外，纳扎尔巴耶夫娃还提议两国在哈萨克斯坦开设高科技合资企业，并表示哈萨克斯坦可作为桥梁在第三国市场推广该国产品。

丹科先生对纳扎尔巴耶娃的热情接待表示感谢，并表示愿意发展两国经济和立法机构之间的合作关系。

同时，丹科还谈到了视哈萨克斯坦为大型投资项目发展平台的投资企业的相关工作，并表示斯洛伐克有意在教育、国防、农业以及林业领域同哈萨克斯坦开展有效合作。

【编译：达娜】