特列吾别尔德出席亚信成员国外长非正式会议

哈通社/纽约/9月24日—在第74届联合国大会框架内，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）成员国外长非正式会议23日在纽约举行。

据外交部新闻消息，会议就今年6月在杜尚别举行的第五次亚信峰会成果进行讨论。消息称，会上通过的《杜尚别宣言》反映了亚信成员国对亚洲安全与合作的立场和看法，同时还强调了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在作为亚信创始人以及在扩大该组织潜力方面的作用和贡献。



同时，会议还着重讨论了哈萨克斯坦即将担任亚信会议2020-2022年轮值主席国的相关问题，在此方面，哈外长穆合塔尔•特列吾别尔德感谢组织成员国的一致支持。

特列吾别尔德介绍了哈萨克斯坦在轮值主席国期间的优先事项，其中包括亚信会议体制的逐步发展以及进一步加强与其他国际和区域机构之间的互动工作。



最后，哈外长强调了亚信会议在现代挑战中，及其作为确保亚洲安全和相互协作区域合作平台的重要性。



值得一提的是，1992年10月，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上提出，为了加强关于地区安全方面的多边合作，在亚洲大陆上建立起有效的、综合性的安全保障机制，共同打击地区恐怖主义，建议召开这样一个定期会议，该提议得到许多亚洲和大洋洲国家的响应。

目前，该组织共有27个成员国，8个观察员国及5个观察员组织。

【编译：达娜】