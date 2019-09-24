国际摔跤总会高度评价了在首都举行的摔跤锦标赛

哈通社/努尔-苏丹 /9月24日--国际摔跤总会(UWW)主席内纳德·拉洛维奇（Nenad Lalovic）高度评价了在哈萨克斯坦首都努尔-苏丹举行的世锦赛的水平，并称这是历史上最好的一次竞赛。

据国际摔跤总会消息，国际摔跤总会主席内纳德·拉洛维奇称：«哈萨克斯坦举办了到目前为止水平最高的一次世界摔跤锦标赛。»

2019年9月14日至22日，哈萨克斯坦在首都体育场举办了大型赛事——希腊罗马、自由和女子摔跤世锦赛。

值得一提的是，努尔-苏丹世界锦标赛成为了2020年奥林匹克运动会摔跤比赛资格赛。

来自104个国家/地区的1003名摔跤选手参加了在首都雪豹竞技场举行的世界锦标赛。

为期9天的大赛吸引了51,000多名观众到场观战，全球396家媒体对赛事进行了跟踪报道。

俄罗斯在希腊罗马摔跤比赛中赢得第一名，乌兹别克斯坦获得第二，格鲁吉亚第三名，而哈萨克斯坦的排名则在前五。

哈萨克斯坦选手阔尔兰·扎坎莎在此次大赛中获得了一枚银牌。作为首次参加世界级比赛的年轻选手，这是她运动生涯中赢得的首枚银牌，她在决赛中输给了格鲁吉亚选手努格扎里·特鲁佐米，也因此未能获得奥运会资格。

哈萨克斯坦摔跤手梅冉别科·艾纳古洛夫不仅赢得了60公斤级重量的一枚铜牌还获得了奥运会参赛资格。在63公斤重类中，队长阿尔玛特·科比斯巴耶夫获得了铜牌。

给希腊罗马摔跤迷带来刺激感的选手是哈萨克斯坦的阿斯哈提·迪力穆哈默多夫。 他击败了俄罗斯的奥运会冠军罗曼·弗拉索夫和塞尔维亚的世界冠军维克托·聂慕斯。 最终他获得了奥运会参赛资格。

在自由式摔跤中，俄罗斯作获得了第一名， 哈萨克斯坦排第二，美国获得了第三名。

哈萨克斯坦的努里斯拉姆·萨纳耶夫在世界冠军比赛中获得了57公斤级铜牌， 并且2020年东京奥运会的参赛资格。

在65公斤级重量赛中达吾列特·尼亚兹别克进入了决赛。 然而在决赛输给对手的他获得了银牌和奥运会参赛券。 第二枚银牌的获得者是摔跤类70公斤级的诺尔霍加·海帕诺夫。 丹尼尔·凯萨诺夫和（74公斤）和阿里谢尔·叶尔哈力（97公斤）获得了东京奥运会参赛券。

女子团体赛中获得第一名的是日本队。第二名-俄罗斯队，前三名-美国队。哈萨克斯坦队排名第六。女子赛中唯一的铜牌得主是瓦兰缇娜 ·伊斯拉姆娃·比尔科。她同时还获得了奥运会参赛资格。另一个获得奥运会参赛资格的女孩是艾米热·斯兹德科娃。

«我们做得很好，同时也为国际摔跤总会的评价感到高兴。 我们希望，在首都举行的大型体育赛事将有助于推动哈萨克斯坦的体育运动。»大赛组委会主席叶尔兰·阔扎斯拜说。

下届世界锦标赛将于2021年在挪威奥斯陆举行。

【编译：阿依波塔】