捷克众议院副议长：哈萨克斯坦是捷克的主要政治伙伴

哈通社/努尔-苏丹/9月24日 —— 捷克众议院副议长沃伊杰赫·菲利普（Vojtech Filip）24日在第四届欧亚国家议长会议上表示，哈萨克斯坦是捷克在中亚地区的主要政治和经济伙伴。

菲利普表示，哈萨克斯坦马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林去年3月份对捷克进行了有效的访问。他同时还称，捷克众议院议长拉德克·冯德拉切克（Radek Vondracek）将于今年10月份对哈萨克斯坦进行正式访问。

«我认为，议会间合作关系非常重要。因为，这一领域的合作有助于联合应对恐怖主义和极端主义等全球性挑战。多边议会间合作包含国家和人民之间的相互理解，并为相互对话创造机会。此外，这将为国际和区域稳定发展创造良好的环境。»他说。

据悉，主题为《大欧亚大陆：对话、信任与伙伴关系》的第四届欧亚国家议长会议24日在首都举行，首任总统纳扎尔巴耶夫出席并发表讲话。

大会共向欧洲和亚洲84个国家，以及16个国际组织和议会间组织发出了邀请，64个国家应邀派出了代表团出席大会，其中43个代表团由该国议会议长带队。

【编译：小穆】