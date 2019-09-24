中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:58, 24 9月 2019 | GMT +6

    捷克众议院副议长：哈萨克斯坦是捷克的主要政治伙伴

    None
    None
    哈通社/努尔-苏丹/9月24日 —— 捷克众议院副议长沃伊杰赫·菲利普（Vojtech Filip）24日在第四届欧亚国家议长会议上表示，哈萨克斯坦是捷克在中亚地区的主要政治和经济伙伴。

    菲利普表示，哈萨克斯坦马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林去年3月份对捷克进行了有效的访问。他同时还称，捷克众议院议长拉德克·冯德拉切克（Radek Vondracek）将于今年10月份对哈萨克斯坦进行正式访问。

    «我认为，议会间合作关系非常重要。因为，这一领域的合作有助于联合应对恐怖主义和极端主义等全球性挑战。多边议会间合作包含国家和人民之间的相互理解，并为相互对话创造机会。此外，这将为国际和区域稳定发展创造良好的环境。»他说。

    据悉，主题为《大欧亚大陆：对话、信任与伙伴关系》的第四届欧亚国家议长会议24日在首都举行，首任总统纳扎尔巴耶夫出席并发表讲话。

    大会共向欧洲和亚洲84个国家，以及16个国际组织和议会间组织发出了邀请，64个国家应邀派出了代表团出席大会，其中43个代表团由该国议会议长带队。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 议会下院 议会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!