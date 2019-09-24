哈萨克斯坦卫生部长出席世卫组织全民健康覆盖问题高级别会议

哈通社/纽约/9月24日 —— 世界卫生组织24日在第74届联合国大会框架下举行了主题为《全民健康覆盖：共同建设一个更健康的世界》的全民健康覆盖问题高级别会议。

据哈萨克斯坦卫生部消息，会议通过了《联合国全民健康覆盖高级别政治宣言》。

消息称，哈美卫生部在联大会议框架下还联合举办了医疗卫生问题小组会议，部长耶勒詹·比尔塔诺夫发表了主题为《覆盖全民公共卫生服务和实现可持续发展的初级卫生保健》的演讲。

世界卫生组织总干事特沃德罗斯·阿达诺姆、联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔、国际电信联盟秘书长赵厚麟、美国卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎、世界银行全球卫生、营养和人口事务主管穆罕默德·阿里·帕特出席会议，并发表讲话。

哈萨克斯坦卫生部长指出，世卫组织今天通过的政治宣言将成为改善人类身心健康和社会福祉的有效方法。此外，宣言将进一步巩固世卫组织《阿拉木图宣言》和《阿斯塔纳宣言》的全民健康覆盖和可持续发展目标。

比尔塔诺夫就哈萨克斯坦医疗卫生领域的国家政策和工作情况进行了介绍。

【编译：小穆】