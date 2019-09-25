中亚正在成为具有国际影响力的区域

哈通社/纽约/9月25日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在联合国大会第74届会议上发言时，强调了中亚地区的影响力和作用。

«十多年来，中亚国家经济联系的薄弱阻碍了它们的稳定增长。如今，随着共同利益和问题的产生，中亚地区正在迈向发展的新阶段。因此，对于区域的5个国家而言，建设性的政治对话对经贸、投资关系和人与人之间的联系均具有重要的意义。»托卡耶夫说。

在去年于哈萨克斯坦首都举行的首次非正式会晤后，中亚地区拥有了许多新的可能性。

哈萨克斯坦总统认为，中亚地区正在成为国际性的重要区域。总统指出，共有的文化遗产和共同的未来将凝聚中亚国家。他强调称，作为中亚地区最强大的经济体，哈萨克斯坦愿意加深中亚各国之间的互利合作。

总统指出，阿富汗局势将直接影响到中亚地区。他期待在阿富汗的和平进程能够在阿富汗人主导、各相关国家积极支持下得以成功的实现，建立和平与繁荣。

«哈萨克斯坦将始终指出阿富汗人民重建家园的所有努力。全球和区域伙伴关系，长期的投资以及区域一体化进程——所有这些对于该国的和平未来至关重要。»托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】