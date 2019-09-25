特朗普和埃尔多安在联合国大会上都说了什么？
美国总统唐纳德•特朗普在讲话中表示：«从我们神奇的地球的角度上看，问题都很清晰：如果你想独立，就应该为自己的国家感到骄傲。 如果你需要民主，那就加强主权。 如果你想要和平，请爱你的人民。聪慧的领导人为人民的利益行事，未来的掌控者不是全球化主义者，而是尊重邻国、保护自己的独立国家。美国会支持每个民族独有的传统习俗»。
«在我当选美国总统之后，我们花费了2.5万亿美元用于武装部队的全面重建，成为了最强大的国家。 我希望我们不会被迫使用这些武器。美国人民非常清楚，只有在精神和财富上都达到相当的积累，才有能力成为领导世界的强大国家。这也是我们支持带领我们走在前沿的传统的原因。这个大厅里坐着的各国代表都有自己值得骄傲的国家，他们都拥有历史文化和遗产。这些特色能赋予我们独特的能量，是独立世界的灵魂。»美国总统说道。
发言顺序到土耳其总统的时候，雷杰普·塔伊普·埃尔多安提出解决叙利亚难民问题的建议。
« 如果不能消除所有恐怖组织，叙利亚问题仍会继续。 我们与美国之间有关在叙利亚建立安全区的谈判仍在继续。 我们建议建立宽30公里和长480公里的安全走廊。在国际社会的支持下，通过该走廊，两百万叙利亚人将能够安全的撤离到其他地区。»埃尔多安说。
«如果安全区获得批准，我们能够安顿约一两百万难民。 美国、俄罗斯和伊朗的联合力量应共同努力安顿难民。单独解决这个问题是不可能的，所以我们需要共同努力。»土耳其领导人特别强调。
埃尔多安还谈到了由土耳其主持的国际会议。
他说：«我们在进行准备工作，同时也在为黎巴嫩，伊拉克和约旦参加的国际会议做准备。于12月将在日内瓦举行的全球难民论坛也很重要。为帮助人们安全返回祖国，希望联合国也能组织一次会谈。»
另外， 这一天的谈论内容也包含了发展教育行业。 联合国大会第七十四届会议主席蒂贾尼·穆罕默德·班德呼吁在教育现代化方面进行合作。
【编译：阿依波塔】