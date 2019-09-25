特朗普和埃尔多安在联合国大会上都说了什么？

哈通社/纽约/9月25日—联合国大会第七十四届会议的第八天讨论的内容主要集中在全球问题上。 具体来说，世界大国领导人谈到了叙利亚的紧张局势和维护民族和睦问题。

美国总统唐纳德•特朗普在讲话中表示：«从我们神奇的地球的角度上看，问题都很清晰：如果你想独立，就应该为自己的国家感到骄傲。 如果你需要民主，那就加强主权。 如果你想要和平，请爱你的人民。聪慧的领导人为人民的利益行事，未来的掌控者不是全球化主义者，而是尊重邻国、保护自己的独立国家。美国会支持每个民族独有的传统习俗»。

«在我当选美国总统之后，我们花费了2.5万亿美元用于武装部队的全面重建，成为了最强大的国家。 我希望我们不会被迫使用这些武器。美国人民非常清楚，只有在精神和财富上都达到相当的积累，才有能力成为领导世界的强大国家。这也是我们支持带领我们走在前沿的传统的原因。这个大厅里坐着的各国代表都有自己值得骄傲的国家，他们都拥有历史文化和遗产。这些特色能赋予我们独特的能量，是独立世界的灵魂。»美国总统说道。

发言顺序到土耳其总统的时候，雷杰普·塔伊普·埃尔多安提出解决叙利亚难民问题的建议。

« 如果不能消除所有恐怖组织，叙利亚问题仍会继续。 我们与美国之间有关在叙利亚建立安全区的谈判仍在继续。 我们建议建立宽30公里和长480公里的安全走廊。在国际社会的支持下，通过该走廊，两百万叙利亚人将能够安全的撤离到其他地区。»埃尔多安说。

«如果安全区获得批准，我们能够安顿约一两百万难民。 美国、俄罗斯和伊朗的联合力量应共同努力安顿难民。单独解决这个问题是不可能的，所以我们需要共同努力。»土耳其领导人特别强调。

埃尔多安还谈到了由土耳其主持的国际会议。

他说：«我们在进行准备工作，同时也在为黎巴嫩，伊拉克和约旦参加的国际会议做准备。于12月将在日内瓦举行的全球难民论坛也很重要。为帮助人们安全返回祖国，希望联合国也能组织一次会谈。»

另外， 这一天的谈论内容也包含了发展教育行业。 联合国大会第七十四届会议主席蒂贾尼·穆罕默德·班德呼吁在教育现代化方面进行合作。

【编译：阿依波塔】