第五届上合与金砖国家中小企业论坛将在俄罗斯举行

哈通社/乌法/9月25日 -- 第五届上合与金砖国家中小企业论坛将于26日（周四）在俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国首府乌法举行。

据悉，本届论坛主题为«上合组织与金砖国家地区小企业发展趋势»。

为期两天的论坛将吸引来自全球30个国家及俄罗斯40个联邦主体的近千名代表参加。

与会代表将就包括关于在上海合作组织、金砖国家的地区小企业发展及支持条件，无障碍合作、金融、小企业法律与基础设施支持、加强出口导向型企业（物流，认证，报关手续）地位等主题开展讨论。

讨论还将涉及旅游、签证、转让管制、特许经营发展、青年创业、新数字技术等问题。

此外，上合组织和金砖国家中小企业中最典型的成功案例将得到重点讨论。

在会议的实际框架内，参与者将回顾企业家的主要教训、吸引投资的机制，以及解决阻碍企业发展问题的方法等。

该论坛由巴什科尔托斯坦共和国政府，巴什科尔托斯坦共和国创业与旅游国家委员会及巴什科尔 托斯坦共和国工商会主办。该论坛得到了俄罗斯联邦工商会和上海合作组织实业家委员会的支持。

该论坛于2015年首次在上海合作组织和金砖国家峰会范围内举行，并已成为上海合作组织和金砖国家政府与小企业对话的平台。

在论坛四年的历史中，共有来自25个国家的和俄罗斯63个地区 4,200多名与会者参加了活动，签署了18个合作协议，举行了800多次b2b形式的会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】