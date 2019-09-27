哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部部长会见美国多家企业代表

哈通社/努尔-苏丹/9月27日 – 在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫对美国进行工作访问框架下，哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫会见美国多家企业代表。

部长与联合国秘书长助理米热亚娜·斯珀利亚尔奇·艾格尔，以及FreePort、 Baron和Schlumberger等公司代表举行了双边会谈。

会谈主要就有关在哈萨克斯坦开展实施地质、地质勘探、环境保护、水文气象领域的联合项目等问题进行讨论。

Free Port 公司代表克英格先生表示有意通过钼生产进入哈萨克斯坦市场，双方就该问题的进一步讨论在努尔-苏丹市举行下一次会谈达成了共识。

在与Baron公司代表的会谈期间，双方就水文气象方面的发展工作和合作前景进行了讨论。

同时，部长还与内布拉斯加-林肯大学就水资源、人才培样等方面开展联合工作签署了合作备忘录。

此外，在与Western Geco公司代表的会谈中，双方就有关在地质勘探领域的投资达成了共识，并签署相关合作备忘录。

«在美国举行的此次会面旨在吸引投资并引进先进技术。会谈期间，美方就同我国开展合作项目表示出兴趣，同时双方约定将再次安排会谈讨论相关事宜。» 穆尔扎哈利耶夫说道。

【编译：阿依波塔】