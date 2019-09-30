阿克莫拉州州长视察切利诺格拉德县

哈通社/阔科舍套/9月30日 – 阿克莫拉州州长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫对切利诺格拉德县进行了工作视察。

据阿克莫拉州政府消息，州长就有关在努尔-苏丹市郊建立出售当地产品的市场工作下达了指示。

视察期间，州长接见了切利诺格拉德县曼乔克地区的«曼乔克-AE»有限责任公司的生产负责人并就该地区农作物和畜牧业的发展进行了讨论。

« Rodina»有限责任公司总裁伊万·塞乌瓦尔和«曼乔克-Ae»有限责任公司总裁提穆尔·佩珊诺夫向州长介绍了今年农作物生产方面工作。据悉，今年的农作物产量虽少于往年，但整体质量较好。

提穆尔•佩珊诺夫表示，«曼乔克-AE»公司目前拥有5万公顷土地和1000头牛。自2011年以来，用于企业发展的投资经费已超过40亿坚戈。

州长还参观了«曼乔克-AE»公司投建的店铺，州长提议将产品以优惠的价格卖给当地居民。

据了解，该公司还为地区幼儿园进行修建工作，并为公司员工建造新房。

此外，州长还前往该地区中学进行了视察，并参观了«ВІ Group Construction»建筑公司的监事会主席包尔詹·依沙巴耶夫个人投建的体育场和为公共行业工作人员建造的宿舍楼。

州长指出，造福家乡、为居民创造舒适的条件、为工人们创造社会资源这一系列措施对企业和当地发展有着重要的意义。往后也应为居民的生活和工作创造更好的条件。

【编译：阿依波塔】