希拉克葬礼将在巴黎举行 多国领导人出席

哈通社/努尔-苏丹/9月30日 —— 据外媒报道，法国前总统雅克·希拉克的葬礼将于当地时间30日在巴黎举行，世界多国领导人也将出席。

据爱丽舍宫消息，出席仪式的其他领导人还包括德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔、黎巴嫩总理萨阿德·哈里里和欧盟委员会主席让-克洛德·容克。而摩洛哥国王穆罕默德六世因病将不能参加希拉克的葬礼。

据悉，法国前总统希拉克于当地时间9月26日逝世，享年86岁。爱丽舍宫宣布，9月30日为全国哀悼日。巴黎将举行两场仪式来纪念这位前总统、总理和巴黎市长。

据欧洲新闻电视台（Euronews）30日报道，当地时间9月29日，希拉克遗体告别仪式在巴黎荣军院举行，民众排长队吊唁。

希拉克的灵柩将于30日11时离开巴黎荣军院。12时，葬礼将在巴黎第六区圣叙尔皮斯教堂举行。希拉克将被安葬在巴黎蒙帕纳斯公墓，他于2016年去世的女儿洛朗斯也葬在那里。 路透社称，来访的外国领导人和政府首脑将与法国政要一起参加葬礼。之后法国总统马克龙将在爱丽舍宫宴请来访的领导人。

据路透社30日报道，包括俄罗斯总统普京在内的30名外国领导人齐聚法国首都巴黎，参加希拉克的葬礼。