阿里汗•斯玛伊洛夫建议欧亚经济联盟交通运输基础设施数字化

哈通社/努尔-苏丹/10月1日 -- 哈萨克斯坦第一副总理兼财政部部长阿里汗·斯玛伊洛夫在埃里温举行的《欧亚大陆过境运输潜力》国际论坛上提出欧亚经济联盟交通运输领域主要存在的问题。

斯玛伊洛夫指出： “首先是运输基础设施40%-100%的老化，这当然会影响道路质量、降低物流效率，并导致运输和商品价格上涨。 第二，这体现高官僚主义障碍和现代技术数字化引入的缓慢程度。”

据副总理表示，哈俄两国试点引入了电子封条技术，并计划在其他成员国中推广这一技术。该措施有助于进一步提高欧亚经济联盟成员国之间的货物运输量，并解决货物运输中出现的其他问题。

哈萨克斯坦第一副总理兼财政部部长阿里汗•斯玛伊洛夫在论坛上特别强调指出，推动建立欧亚经济联盟成员国共同交通运输走廊领域的合作问题，并建议欧亚经济委员会就欧亚经济联盟交通运输基础设施数字化问题进行研究。

值得一提的是，《欧亚大陆过境运输潜力》国际论坛目前在亚美尼亚首都埃里温举行着，论坛内容以欧亚经济联盟交通运输领域主要问题为主。

【编译：阿依波塔】