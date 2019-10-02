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    09:39, 02 10月 2019 | GMT +6

    世贸组织下调今明两年全球贸易增长预期

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    哈通社/努尔-苏丹/10月2日 -- 由于贸易紧张局势不断升级以及全球性的经济疲软，世界贸易组织（WTO）下调了对今明两年的贸易增长预期。

    世贸组织周二宣布，将其2019年和2020年的年度全球贸易增长预期从4月时预测的2.6％和3％下调至1.2％和2.7％。

    根据世界贸易组织（WTO）的数据，去年，全球商品贸易量每年增长3％。

    世贸组织表示，对2020年的预测主要取决于贸易紧张局势能否得到缓和。下调预期也有周期性和结构性因素，其中包括发达经济体的货币政策立场转变等。

    该组织指出，贸易冲突是此次下调预期的重要原因，其中，美中之间持续一年的贸易战对全球经融市场造成了巨大影响，并威胁到全球经济增长。

    下调预期的另一个因素是英国脱欧的不确定性。世贸组织的经济学家们认为，英国无序的脱欧进程可能会对欧洲产生重大的区域影响。

    世贸组织总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)说：«虽然贸易前景日益黯淡令人沮丧，但却在意料之中。»他还敦促世贸成员国解决贸易分歧，并合作改革世贸组织。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    贸易 经济 黄金储备 世贸组织
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