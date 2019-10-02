欧亚经济联盟与新加坡签署自由贸易协定

哈通社/埃里温/10月2日 -- 欧亚经济联盟与新加坡自由贸易协定1日在亚美尼亚首都埃里温签署。

在埃里温最高欧亚经济理事会会议期间，哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯五个欧亚经济联盟成员国与新加坡共同签署了欧亚经济联盟与新加坡自贸协定（EAEUSFTA）框架和非服务与投资协定。

欧亚经济联盟成员国领导人和新加坡总理李显龙出席了签字仪式。

与新加坡签订的《自由贸易协定》规定，除欧亚经济联盟成员国规定的部分敏感商品外，其余所有商品将全部免税贸易。

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫指出，协定的签署将将规范现有的贸易关系，扩大合作机会，进一步促进欧亚经济联盟成员国与新加坡之间的贸易和经济合作。

他还表示，新加坡是哈萨克斯坦在东南亚的重要合作伙伴，协议的签署对于哈萨克斯坦出口型的增长是一个有利的刺激因素。

据了解，同新加坡建立自贸区不仅将涉及商品贸易，还将涵盖服务和投资贸易。

欧亚经济联盟与新加坡的贸易目前达65亿美元。

新加坡总理李显龙表示，双方之间的贸易规模仍有巨大的提升潜力。«自贸协定生效后，关税和非关税壁垒会减少，这些都是可马上落实的实质益处，可有效地刺激贸易。长远来说，司法管制方面的合作、更强的商业联系以及企业对彼此更为熟络，更利于企业游刃于两个区域之间。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】