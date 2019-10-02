建立无核化世界主题展览在努尔苏丹市举行

哈通社/努尔-苏丹/10月2日 – 以«您所珍视的一切-为建立无核化世界»为主题的国际巡回展于 10月1日在努尔-苏丹市总统图书馆开幕。

活动在哈萨克斯坦驻日本大使馆的支持下，由首任总统图书馆、创价学会（SGI），以及国际废除核武器运动(ICAN)共同组织举办。

展览以赛梅核试验基地最后一次试验满30年（1989年10月19日）、哈萨克斯坦批准«关于中亚无核武器区条约»法案满10周年（2009年1月5日签署）、以及哈萨克斯坦作为世界上第26个国家批准通过《禁止核武器条约》等为主题，是首任总统图书馆以世界安全问题为主题开展的活动延续，首次活动于9月19日在日本东京举行。

首任总统图书馆馆长阿米尔罕·拉赫穆扎诺夫表示：«今天的展览在哈萨克斯坦举办并非偶然，哈萨克斯坦同日本的广岛市和长崎市都是是遭受核武器侵害的国家。在赛梅核试验基地进行了40多年的核试验，超过150万哈萨克斯坦国民遭受核武辐射。大约30年前，全球反核领导人-哈萨克斯坦首任总统于1991年8月29日宣布永久关闭赛梅核试验基地，并倡议将8月29日定为国际反核试验日，同时在中亚形成了无核区。众所周知，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫是世界安全问题运动的领导人。»

国际创价学会常务副会长寺崎裕久为首任总统图书馆举办的活动和热情接待表示感谢并宣读了国际创价学会主席为此次展览致以的贺信。

【编译：阿依波塔】