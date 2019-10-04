不动产售价：阿拉木图最高 克孜勒奥尔达最便宜

哈通社/努尔-苏丹/10月4日 – 阿拉木图成为2019年哈萨克斯坦不动产售价最高的城市。

据krisha.kz网统计显示，截至2019年9月，哈萨克斯坦全国范围内居民住宅销售价格排行榜上，阿拉木图市位居首位。

TOP5中还依次有努尔苏丹、阿特劳、奇姆肯特和彼得罗巴甫尔。

以个城市总体销量最好的40平米公寓的售价为例。

在阿拉木图，这样的公寓售价为1560万坚戈；

同等面积的公寓在首都努尔苏丹的售价是1330万坚戈；

在位居第三位的阿特劳，此类户型的售价是1000万坚戈；

在奇姆肯特的售价是950万坚戈；

在彼得罗巴甫尔，40平米面积的公寓售价是880万坚戈。

统计数据显示，面积40平米户型的公寓售价最低的城市市克孜勒奥尔达，在这里只需要540万坚戈即可买到该户型的公寓。

krisha.kz也公布了其他几座主要城市中，此类户型的平均价格，分别是：阿克托别——590万坚戈，塔拉兹——650万坚戈，塞梅——710万坚戈，巴甫洛达尔——730万坚戈。

以下几座城市中，近期不动产价格有所上涨：

塔勒德库尔干市——居民住宅售价每平米为193475坚戈，同比上涨2.3%；

乌斯卡曼市——居民住宅售价每平米为193475坚戈，同比上涨2%；

彼得罗巴甫尔——居民住宅售价每平米为219600坚戈，同比上涨1.9%；

奇姆肯特市——居民住宅售价每平米为238175坚戈，同比上涨1.8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】