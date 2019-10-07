《哈萨克汗国：黄金王座》将参选奥斯卡最佳外语片大奖

哈通社/努尔-苏丹/10月7日 – 由鲁斯帖穆·阿布德拉舍夫执导的历史电影《哈萨克汗国：黄金王座》将参加奥斯卡最佳外语片大奖的角逐。

根据Hollywood Reporter报道，第92届奥斯卡电影大奖将于2020年2月9日在洛杉矶举行。

哈萨克斯坦将选送长篇历史电视剧《哈萨克汗国》第二季的电影版《黄金王座》，参选此次奥斯卡最佳外语片奖项。

《黄金王座》是两年前公映的电视剧《哈萨克汗国》第一季《不败之剑》电影版的续集。

影片讲述了中世纪金帐汗国瓦解之后，白帐汗国一系贵族克烈与贾尼别克代领哈萨克人民，同蓝帐系昔班尼王朝可汗阿布勒海尔决裂，建立起独立的哈萨克汗国的一段传奇历史故事。

影片的电视剧版与第一季相同，共十集，预计将于年底上映。

据导演鲁斯帖穆·阿布德拉舍夫介绍，本片由CentauRus Productions公司投资拍摄，海外发行由伦敦Amadeus Entertainment公司负责。

哈萨克斯坦从1992年开始，向奥斯卡选送优秀影片，2006年后每年都会选送影片。迄今为止哈萨克斯坦电影在奥斯卡共获得了三项提名，其中包括2018年的《小家伙》。

【编译：木合塔尔·木拉提】