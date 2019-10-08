突厥斯坦州州长会见日本驻哈大使及川崎重工和丸红代表

哈通社/突厥斯坦/10月8日 – 突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫7日会见了到访的日本驻哈萨克斯坦大使川端一郎，及川崎重工业株式会社和丸红株式会社代表。

据突厥斯坦州政府消息，会谈中，双方就双边合作的发展问题交换了意见。

舒克耶夫指出，对于哈萨克斯坦以及哈萨克斯坦行政区域之一的突厥斯坦州而言，日本是非常重要的战略合作伙伴之一。每年，突厥斯坦州都会从日本进口大量的除草剂。

“突厥斯坦州与日本之间在加强互利的工业、贸易、经济和投资合作方面有着巨大的潜力。我们愿意为合作项目的落实提供一切必要的协助。”他说。

会上，州长向来宾着重介绍了突厥斯坦州在旅游业和农业方面的优势。

川崎重工代表介绍了该厂生产的可用于突厥斯坦市燃气电厂项目的技术设备。州长对日本企业产品的质量予以高度评价，并表示期待川崎重工参与项目的招标。

值得一提的是，今年1~8月，突厥斯坦州共从日本进口总价值51.3万美元的各类产品，主要包括车辆和附属设备，除草剂以及其他电子设备等。

目前，在石油和天然气、冶金、金融、采矿、汽车批发和零售、电信、木工和物流等领域共有80多家日本和哈萨克斯坦合资企业。

【编译：木合塔尔·木拉提】