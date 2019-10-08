突厥议会秘书长会见阿塞拜疆总统

哈通社/巴库/10月8日 -- 突厥议会秘书长巴赫达特•阿穆列夫在巴库会见了阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫。

秘书长阿穆列夫向阿塞拜疆总统介绍了最近与突厥议会成员国总统进行的会见情况，以及将于10月15日在巴库举行的突厥议会第7次会议的准备工作。

秘书长还感谢阿利耶夫总统对突厥议会议程的大力支持，以及阿塞拜疆在该组织内部合作和突厥语国家之间多边关系发展过程中发挥的建设性作用。

阿塞拜疆总统阿里耶夫指出了会议的重要性。他对乌兹别克斯坦加入突厥语国家合作委员会和于2019年9月19日在匈牙利（布达佩斯）举行的突厥议会欧洲会议表示赞赏。 该会议旨在改善与欧盟国家以及欧洲其他国际组织之间的关系。

会晤中，秘书长和总统讨论了国家领导人关于扩大突厥国家之间经济合作的决定的执行情况。秘书长阿穆列耶夫还讲述了由乌兹别克斯坦政府组织的突厥语国家工商会首次会议的结果。

阿塞拜疆总统对突厥议会在改善国家间关系、包括与非成员国和国际组织的合作和地区及其他地方的关系方面所采取的措施表示了支持。

他对即将举行的突厥议会会议充满信心，认为此次会议将成为全体突厥人民而言成功的历史事件。