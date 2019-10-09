穆合塔尔·特列吾别尔德：阿富汗经济与中亚国家的一体化非常重要

哈通社/努尔-苏丹/10月9日 -- 在努尔-苏丹举行的欧洲安全与合作组织（欧安组织）的阿富汗问题圆桌会议上哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德表示，促进阿富汗经济与包括中亚国家在内的邻国实现一体化具有非常重要的意义。

哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德在讲话中表示：«在过去的28年中，哈萨克斯坦与有着共同历史和文化的合作伙伴建立密切联系方面做出了积极努力。具有历史意义的丝绸之路沿线的中亚国家因地理位置的相近而获得了进一步建立合作的机会。中亚领导人的非正式会议开辟了一条新的合作道路。如今，我们的领导人会在共同的问题和目标上一起寻找解决方案。例如： 2018年八月中亚国家的领导人在土库曼斯坦会面，共同讨论了拯救咸海问题。然而，正如大家所知，阿富汗稳定是对于当今和未来都是比较复杂的问题之一。阿富汗的稳定和和平发展能促进中亚地区的合作发展。»

外交部长指出，哈萨克斯坦作为地区合作的积极倡导者，致力于建立地区合作参与者之间的相互理解，并将持续帮助阿富汗回归和平，建立稳定的社会状态。

«在国际舞台上，阿富汗将始终是哈萨克斯坦对外政策的重点关注国家之一。»他说。

穆合塔尔·特列吾别尔德在讲话中强调：«阿富汗经济与包括中亚国家在内的邻国融合在扩大地区合作上意义非凡。两周前我国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在纽约的第74届联合国大会上表示我国愿意继续协助阿富汗。总统在大会上指出强有力的合作、长期投资、地区协议是国家实现和平和和收益的是关键因素。»

值得一提的是，穆合塔尔·特列吾别尔德日前在首都努尔-苏丹举行的欧洲安全与合作组织（欧安组织）的阿富汗问题会议上提出，在«朱桑»人道主义救援行动框架下，哈萨克斯坦政府计划从伊拉克接回14名儿童。

【编译：阿依波塔】