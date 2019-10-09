哈俄外长会晤都谈了些什么？

哈通社/努尔-苏丹/10月9日 -- 哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德与俄罗斯外交部部长谢尔盖·拉夫罗夫在首都努尔-苏丹进行了会晤。

会晤中双方就政治、贸易、经济、文化和人道主义领域等问题进行了广泛讨论。

哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德在会见结束后，回答记者问题时说道：«我们谈论了哈萨克斯坦与俄罗斯的合作现状和前景，也就国际议程上的广泛问题进行了讨论。同时我们就中亚、乌克兰和中东的稳定与安全的各个方面进行了交流，并谈到了我们国家在国际组织中的互动问题。»

据我国外交部部长表示，在会晤间，双方全面审议了将于2019年11月7日在俄罗斯鄂木斯克市举行的哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作第16届论坛的准备工作。

«应当指出，与俄罗斯的合作一直是哈萨克斯坦外交政策的主要优先事项之一，而且也会一直这样保持下去。这些年来，两国一致保持着良好的合作关系。我们在会晤期间不仅讨论了哈-俄的双边形式合作问题，而且还讨论了哈-俄合作的多边形式。具体来说，两国在合作问题上还能充分利用欧亚经济联盟的潜力。»外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德补充道。

与此同时，据部长表示双方在独联体和集体安全协议内部的合作问题领域展开了讨论并在联合国、欧安组织、上合组织、中美洲国际合作组织等国际组织问题上达成了共识。

俄罗斯外交部部长谢尔盖•拉夫罗夫表示，两国外交部部长就将于2019年11月7日在俄罗斯鄂木斯克市举行的哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作第16届论坛框架内举行的两国青年领袖第一次论坛的准备工作进行了进一步讨论。

«双方外交部的年轻外交官将出席论坛。 我相信，两国青年外交人员之间的此类会谈有着良好的前景。» 谢尔盖•拉夫罗夫说道。

【编译：阿依波塔】