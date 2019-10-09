北欧投资银行有意在哈萨克斯坦开设代表处

哈通社/努尔-苏丹/10月9日-- 参议院（议会上院）财政和预算委员会扩大会议审议了《关于批准哈萨克斯坦与北欧投资银行之间的调解北欧投资银行在哈萨克斯坦的业务框架协议》的法案，该协议于2018年10月16日在赫尔辛基签署。根据协议，北欧投资银行将在哈萨克斯坦开设代表处，为我国的投资项目提供资金。

据国家经济部副部长阿赛特·伊尔哈利耶夫介绍，北欧投资银行的主要融资领域包括能源、技术、运输、各类工业、农业、医疗保健等。哈萨克斯坦和北欧投资银行之间的这项协议将促进我国企业和私营部门的发展，并使我国经济得到质的增长。同时他强调该法案的通过不需要预算之外的财政支出。

审议结束后，委员会把文件提交参议院全体会议进行审议。

北欧投资银行成立于1975年，是北欧和波罗的海国家为成员的多边开发银行， 其总部位于赫尔辛基。 北欧投资银行的注册资金资为61.42亿欧元，由成员国（丹麦，爱沙尼亚，芬兰，冰岛，拉脱维亚，立陶宛，挪威，瑞典）集资。

北欧投资银行在2018年的贷款总额为191亿欧元， 贷款期限最长25年。 根据北方投资银行的战略，其中约有20％的贷款贷给非成员国。

【编译：阿依波塔】