政府总理视察三州重要道路基础设施建设情况

哈通社/努尔-苏丹/10月10日 – 政府总理阿斯哈尔·马明对东哈州、阿拉木图州以及卡拉干达州进行了工作视察。

总理对哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统此前在其国内视察过程中安排的各项任务的落实情况进行了检查。

哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫旨在发展国家交通基础设施的«光明大道»国家计划的实施情况得到了特别的关注。

在位于东哈州的阿亚古兹县，政府总理参访了在国家工业创新发展规划框架下对全球最大的未开发铜矿之一的阿克托盖铜矿进行开发作业的«KAZ Minerals Aktogay»公司，并就公司目前的工作内容进行了了解。

据了解，该矿潜在矿产资源储量达到17亿吨。阿克托盖每年可生产经加工矿石2500万吨，2021年计划将此数量翻倍。

总理还视察了正在东哈州境内建设中的«乌斯卡曼至塔勒德库尔干»公路。该工程年内计划实现198公里路段的通车，总长度763公里的线路将在2020年实全线通车运行。此外，«卡勒巴套至马伊卡普恰盖»公路翻修工程也在如期进行，并计划年底前实现45公里路段的通车。

总理参观了位于乌斯卡曼市的东哈州州立医疗中心附属的肿瘤外科中心、外科机器人研究中心、血管外科和移植中心，以及该州政府下属的投资中心。

总理还参观了展示东哈州投资潜力、工业数字化发展以及针对青年学子Startup项目实施情况的展厅。

在阿拉木图州，总理视察了总长度314公里的«乌斯卡曼至塔勒德库尔干»公路东段翻修工程，以及长度长度184公里的«乌沙拉尔至多斯特克»公路建设工程。

在卡拉干达州，总理视察了正在施工中的«卡拉干达至巴尔喀什»公路工程。该线路今年已经开通了40公里路段的通行，计划在2020年实现全线通车。此外，«卡拉干达至铁米尔套»和«卡拉干达环城公路»工程将在年底完工。

总理在视察中，要求东哈州、阿拉木图州和卡拉干达州加快相关公路建设的进度，同时强调要严格保障正在建设中的道路基础设施的质量。

«明年我们必须确保‘塔勒德库尔干至乌斯卡曼’以及‘卡拉干达至阿拉木图’公路的畅通。»总理说。

相关道路工程的顺利落实，将有效地提振哈萨克斯坦各地经济的发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】