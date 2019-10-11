哈萨克斯坦国际象棋队在独联体国家校园体育节夺奖

哈通社/努尔-苏丹/10月11日-- 努尔-苏丹市第一学校的象棋队在独联体国家之间的第7届国际校园体育节上获得了二等奖。

国际象棋比赛中，哈萨克斯坦队在半决赛稳赢对手喀山队进入了决赛，然而在决赛中输给了亚美尼亚队。

在单人赛中，代表哈萨克斯坦参赛的博瑞思·奇尔卡索夫赢得了铜牌。

哈萨克斯坦体育运动科学和实践中心负责人说道：“国际象棋在哈萨克斯坦越来越受欢迎，我们也在定期举行‘白骏马’国家级象棋赛，从国家级比赛脱颖而出的选手会代表哈萨克斯坦参加国际赛事。在喀山获得银牌的选手都是‘白骏马’象棋赛的佼佼者。”

来自亚美尼亚、土库曼斯坦、鞑靼斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和摩尔多瓦的10个团队26名选手参加了此次比赛。

哈萨克斯坦队的成员包括博瑞思•奇尔卡索夫、玛迪·阿西莫夫、别克纳扎尔·卡什叶夫和迪阿娜·特努曙图克等聪慧学生。

哈萨克斯坦国际象棋联合会负责人伊瑞娜·格瑞先科说道：“值得注意的是，本次比赛不属于专业赛，参赛选手都是普通学生当中的象棋爱好者。在亚美尼亚，象棋作为一种学科包含在全日制教学方案里。哈萨克斯坦也从2017年开始在学校课程里加入了象棋课，在教学方案上的这一小步改进已经让我们看到了其作用。”

【编译：阿依波塔】