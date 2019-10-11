欧亚经济联盟将在埃及建立工业区

哈通社/莫斯科/10月11日--据白俄罗斯国家通讯社（BelTA）消息，欧亚经济联盟工业政策理事会计划在第三国境内建立联合工业基础设施。

据欧亚经济联盟工业政策理事会主席亚历山大•苏博丁在开罗举行的理事会会议期间指出，第一个项目将在埃及的俄罗斯工业区建设欧亚经济联盟工业基础设施。在俄罗斯工业区注册欧亚经济联盟企业将成为首个联合进入第三方市场的大型联盟项目。

此外，工业政策理事会还计划启动一项新欧亚国家间项目，以提高欧亚经济联盟能源设施的效率和安全性，项目还将促进促进联盟能源工业技术发展，确保能源安全和独立性，制造有竞争力的机械工程产品。同时，该项目还将旨在降低欧亚经济联盟电力行业的技术风险。

会议期间，与会者还就欧亚经济联盟成员国2020-2025年主要工业合作领域概念进行讨论。目前，工业政策理事会正同欧亚经济联盟专家一同起草这一概念文件。

值得一提的是，欧亚经济联盟工业政策理事会会议在大工业周（Big Industrial Week）展览期间在开罗举行，出席会议的成员国代表包括白俄罗斯工业部长、亚美尼亚经济部长、哈萨克斯坦工业和基础设施发展部长、吉尔吉斯斯坦能源工业和底土管理国家委员会主席以及俄罗斯工贸部长。

【编译：达娜】