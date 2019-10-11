国际小歌剧和音乐节将在卡拉干达举行

哈通社/努尔-苏丹/10月11日 -- 卡拉干达将举行第九次 “伙伴（Dos Star）”国际小歌剧和音乐节。

今年的音乐节将于10月25日至27日举行。 旨在加强文化对话的音乐节活动将在两个主办场地——卡拉干达学术音乐喜剧剧院和铁米尔套文化宫同时举行。

在此之前，来自哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、波兰、亚美尼亚、摩尔多瓦、保加利亚、罗马尼亚、拉脱维亚、格鲁吉亚的500多家剧院的代表参加了音乐节。

卡拉干达学术音乐喜剧剧院负责人、功勋人士阿依曼泰·尔巴耶夫表示：“2019年，来参加音乐节的国家数量再次增加。今年我们会欣赏来自塞尔维亚和德国的独奏家的演出。在这9年中，参加小歌剧和音乐节的国家数量达到了17个。”

10月25日，小歌剧和音乐节将以首都“青年”剧院的歌剧«克兹吉别克»开幕。

10月26日，铁木尔套市鄂木斯克国家音乐剧院将献上《卧底的爱》。

10月27日，邀请大家一起参加由俄罗斯、塞尔维亚和德国等国家参演的音乐会。音乐会将在卡拉干达学术音乐喜剧剧院举行。

【编译：阿依波塔】