哈蒙商业论坛在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/10月11日 -- 在蒙古总理乌赫那•呼日勒苏赫对哈萨克斯坦进行访问期间，努尔苏丹举行了哈-蒙商业论坛。

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明与蒙古总统乌赫那•呼日勒苏赫共同参加了哈-蒙商业论坛开幕式。

开幕式结束后两国领导人前往阿斯塔纳国际金融中心进行了参观。

阿斯哈尔·马明在讲话中表示：«哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫为哈蒙两国关系的发展奠定了基础。托卡耶夫总统延续了一贯的外交政策，高度重视和蒙古之间的互利合作。»

总理指出，哈萨克斯坦和蒙古有扩大投资合作的巨大潜力，特别是在采矿、运输和物流、建筑和农业领域。

阿斯哈尔·马明在谈到哈萨克斯坦的投资环境时，呼吁两国商人积极组织业务往来、建立合资企业并实施互惠互利的项目。

蒙古国总理乌赫那•呼日勒苏赫在讲话中说道：«哈萨克斯坦在独立和向市场经济过渡的过程中取得了巨大的成就，建立了可持续发展的经济和良好的投资环境。我们有扩大贸易、经济和投资合作的重大机会。 我坚信，此次商业论坛将推动两国之间的商业关系和经济发展。»

由两方企业界代表、国有公司代表、国家政府部门代表组成的200多人参加了此次论坛并就两国贸易、经济和投资合作的发展前景进行了讨论、发表了讲话。

会议期间，双方还还以B2B（企业对企业）的形式与潜在的合作伙伴举行了商务会议和谈判。

论坛开幕式之后，阿斯哈尔·马明和乌赫那•呼日勒苏赫共同前往阿斯塔纳国际金融中心了解交易所、法院和国际仲裁中心的工作。

【编译：阿依波塔】