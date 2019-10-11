努尔兰·尼格马图林主持召开下院主席团会议

哈通社/努尔-手段/10月11日 – 马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林11日主持召开主席团议会，就近期将举行的全体会议主要议题进行了讨论。

马吉利斯新闻处消息称，会议对将提交审议的法案问题进行了讨论。

议题当中，包括对关于《在环境问题上获得信息公众参与决策和诉诸法律的公约》的《污染物排放和转移登记册问题议定书》的批准问题。

该《议定书》是关于污染物排放和转移登记册的第一个具有法律约束力的国际文书，有助于确保获得与释放危险物质相关的人的健康或环境卫生方面的信息的权利。 加入该机制，有助于在执行《奥尔胡斯公约》的框架内，加强哈萨克斯坦与联合国其他成员国之间的合作。

与此同时，会议讨论的议题中还包括了对哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦跨境边境检查站协定的修正案。

修正案计划将两国边境上的托克玛克和科恩-布伦边检站、萨热托别和阿乌哈特公路边检站由«双边»升级至«多边国际»模式。法案的通过将大大提升哈萨克斯坦与吉尔吉斯之间的物流交通潜力和经贸合作关系，并推动中亚国家之间物流运输的发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】