文体部长会见联合国世界旅游组织秘书长

哈通社/努尔-苏丹/10月12日 – 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特·拉伊穆库洛娃11日在首都会见到访的联合国世界旅游组织（UNWTO）秘书长祖拉布•波罗利卡什维利。

据文体部消息，双方在会晤中就加强对投资项目执行情况的支持、制定专业旅游业人才培训机制、在UNWTO框架下促进丝绸之路沿线合作等问题进行了深入交流。

文体部部长向UNWTO介绍了哈萨克斯坦在旅游业领域取得的长足发展。她介绍称，今年5月，哈萨克斯坦2019~2025年旅游业发展国家规划获得批准通过，在这一规划框架下开展的工作已经取得了先期成果：自今年起，向12个国家的公民开放了30日免签的政策。此外，哈萨克斯坦将从今年第四季度开始试行«退税制度（Tax Free）»。哈萨克斯坦还计划每年定期组织举办ITB国际旅游交易会，并努力将其打造成为独联体国家当中最盛大的旅游展。

“哈萨克斯坦恢弘壮丽的自然风光，丰富多彩的人文风俗以及悠久深邃的历史遗迹，必将深深地吸引来自世界各地的游客。考虑到这些因素，自然、风俗及探险旅游的发展被提上了日程。这些也是当前最受欢迎的旅游项目。”文体部部长说。

UNWTO秘书长祖拉布•波罗利卡什维利则强调指出，哈萨克斯坦首都如今已经成为了知名的国际性商务旅游目的地城市之一，而此次在这里举办的第八届联合国世界旅游组织全球峰会便是其明证。

他表示，哈萨克斯坦选择同时发展多个方向的旅游业项目是一个明智的选择。制定国家支持的行业发展规划，提振国内旅游业，成立国有旅游公司，大力吸引外来投资者，以及不断加强与UNWTO的合作，都表明哈萨克斯坦在发掘旅游业潜力和向世界推广本国旅游产业的雄心。

拉伊穆库洛娃在会晤中还表示，如果能够得到UNWTO的大力支持，哈萨克斯坦计划组织举办丝绸之路沿线国家旅游部长间的会晤。此外，今年哈萨克斯坦组建了专门的旅游大学，而UNWTO的旅游业人才培养机制会对这所大学的建设起到重要的借鉴作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】