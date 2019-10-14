尼格马图林会见塞尔维亚议会议长

哈通社/贝尔格莱德/10月14日—于 10月12-15日期间在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行的各国议会联盟第141届大会框架内，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林会见塞尔维亚议会议长玛雅•戈伊科维奇。

尼格马图林表示，塞尔维亚是哈萨克斯坦在巴尔干地区的重要政治伙伴，两国之间的关系在相互理解和信任的基础上发展。

同时，他还提到了哈首任总统纳扎尔巴耶夫于2016年进行的访塞之行以及塞尔维亚总统亚历山大·武契奇于2018年进行的访哈之行，并表示相信哈萨克斯坦在塞尔维亚（贝尔格莱德）开设的新使馆将进一步增加两国之间的合作。

同时，两国在农业、建筑、制药和旅游领域拥有巨大的合作潜力，而欧亚经济联盟与塞尔维亚之间建立的自由贸易区也为两国关系带来了积极影响。

此外，尼格马图林表示将全力支持哈塞两国议会间关系的发展，并指出这将为两国合作小组和合作委员会就立法改革的经验交流提供动力。

最后，尼格马图林向戈伊科维奇就出席9月在努尔-苏丹举行的第四届欧亚国家议长会议表示感谢，并表示相信会议期间提出的倡议将使欧亚地区议会合作提高的新的水平。

【编译：达娜】