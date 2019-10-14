吉外长：欢迎乌兹别克斯坦加入突厥议会

哈通社/努尔-苏丹/10月14日 —— 吉尔吉斯斯坦外交部部长成吉斯·阿伊达尔别科夫14日在突厥语国家合作委员会（突厥议会）外交部长理事会会议上表示，突厥议会成员国数量有望进一步增加。

吉外长就乌兹别克斯坦正式加入突厥议会表示满意，并向该国外长阿卜杜拉济兹·卡米洛夫表示了祝贺。他同时还指出，突厥议会有望进一步扩大成员国数量，并希望乌兹别克斯坦的加入对土库曼斯坦起到借鉴作用。

他同时还强调，乌兹别克斯坦在吉尔吉斯斯坦担任轮值主席国期间通过了加入组织的决定。

据了解，第七届突厥语国家合作委员会首脑峰会10月15日在阿塞拜疆首都巴库举行。

值得一提的是，突厥语国家合作委员会是在首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议下，为加强突厥语国家合作而成立的区域性国际组织。总部位于土耳其伊斯坦布尔。截至目前，该组织共拥有5个成员国，分别为阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其以及乌兹别克斯坦。2019年9月14日，乌兹别克斯坦批准通过了关于成立突厥语国家合作委员会的《纳希切万协议》，并正式成为突厥议会成员国。2018年，匈牙利在第六届突厥语国家元首峰会上正式获得了突厥议会观察员国地位。

据悉，吉尔吉斯斯坦于2018年起出任突厥议会轮值主席国。

【编译：小穆】