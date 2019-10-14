“数字桥”国际创新论坛将在首都努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/10月14日 ——“数字桥（Digital Bridge）”国际创新论坛将于10月24-25日在首都努尔-苏丹举行。

论坛由哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部，“ZERDE”国家信息通讯控股集团、阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园、哈萨克电信股份公司、欧亚天然资源股份公司（ERG）和BTS Digital公司联合举办。

据了解，举办“数字桥”国际创新论坛的主要目的是为哈萨克斯坦创新生态系统参与者中建立对话平台，并在上合组织成员国之间形成现代科技园。

论坛框架下将举行主题为《未来教育：科技对教育体系的改变》小组会议。会上，学者们将就教育体系的改变和有效利用科技技术问题进行讨论。

生物科技学家达米勒·梅科铁铺巴耶娃表示，互联网的问世彻底改变了当今社会的发展局势，其中教育领域的数字化也非常迅速。为了跟随时代发展进步，学员必须不断学习。

据阿斯塔纳枢纽科技园消息，论坛框架下将举办Next Tech Entrepreneur Forum战略小组会议，并就未来教育、风险融资、电子竞技、企业孵化、数字媒体和其他问题进行讨论。此外，与会者之间还将举行B2B形式会晤。

此外，组织方还将举行“Astana Hub Awards”哈萨克斯坦IT产业颁奖晚会和“Astana Hub Battle”科技初创项目比赛。

【编译：小穆】